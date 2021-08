Covid: due i morti in Piemonte, uno non era vaccinato

Sono due i decessi da Covid comunicati oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Si tratta di un 80enne non vaccinato e di un 83enne vaccinato, ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

I ricoveri in terapia intensiva restano quattro, come ieri, mentre il numero dei pazienti negli altri reparti sale a 111 (+6). Balzo dei contagi, 367, il 2% dei 18.405 tamponi eseguiti, ma anche dei nuovi guariti (297). Dei nuovi casi, gli asintomatici sono 136 ( 37,1%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.086 (+62), gli attualmente positivi 3.201 (+68).

Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.010 positivi, 11.703 decessi e 357.106 guariti.