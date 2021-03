Covid: contagi in aumento 23.059 in 24 ore e 431 vittime

Sono 23.059 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.281.810. Ieri i casi individuati erano stati 20.396.

Sono invece 431 le vittime in un giorno (ieri erano 502) per un totale dall’inizio dell’emergenza di 103.432. Ad oggi ci sono in Italia 539.008 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 2.893. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.639.370 i guariti e dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.716. In isolamento domiciliare ci sono invece 509.174, 2.413 più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 369.084 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 369.379. Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5%.

Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 324 (ieri erano 319), mai così tanti da quando viene comunicato il dato. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419

I DATI NELLE REGIONI

VALLE D’AOSTA – In Valle d’Aosta non si ferma la crescita esponenziale del contagio da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 49 nuovi casi positivi a fronte di 458 persone sottoposte a tampone. Il totale degli attuali contagiati è salito a 369, 24 in più di ieri. Da registrare anche il decesso di una donna in ospedale (il totale delle vittime sale a 419). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati diffusi dall’Usl. I guariti sono 24 mentre i ricoverati all’ospedale Parini sono 17, di cui due in terapia intensiva.

TRENTINO – Oggi si registrano altri 3 decessi da Covid-19 in Trentino, avvenuti in ospedale. Si tratta di uomini di età compresa fra gli 80 e gli 85 anni. Lo riporta il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo cui negli ospedali il totale dei pazienti ricoverati scende a 253 anche per l’effetto delle dimissioni che ieri hanno superato i nuovi ingressi (24 contro 21). Sono saliti però a 54 i ricoveri in terapia intensiva. I nuovi casi risultati positivi al molecolare sono 113 (su 1.633 tamponi) ai quali si aggiungono altri 172 positivi su 1.713 test rapidi antigenici. Dai molecolari è arrivata inoltre la conferma della positività di 45 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi positivi di oggi, la maggior parte riguarda soggetti asintomatici (100) o pauci sintomatici (178). Riguardo alle classi di età, ci sono 55 nuovi casi di bambini o ragazzi mentre sono 27 gli ulteriori contagi fra gli ultra settantenni. I guariti di oggi sono 264.

FRIULI VENEZIA GIULIA – “A seguito dell’emergenza pandemia da Covid-19, che sta determinando un aumento dei ricoveri negli ospedali della regione, è necessario procedere con la sospensione dell’attività chirurgica programmata per le prossime due settimane”. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, precisando che “verranno comunque garantite le emergenze e le urgenze in tutti gli ospedali”. Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 13.904 test effettuati sono stati rilevati 986 casi di positività al Covid: 638 da 9.867 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 6,47%; 348 da 4.037 test rapidi antigenici (8,62%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l’8 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 76 (-1 rispetto a ieri) mentre quelli in altri reparti 538 (+8). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.057, con la seguente suddivisione territoriale: 676 a Trieste, 1.562 a Udine, 612 a Pordenone e 207 a Gorizia. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre le persone in isolamento oggi sono 14.388.

PIEMONTE – Sono 2.374 oggi i nuovi casi di positività al Covid accertati in Piemonte, con l’esito di 26.542 tamponi (13.937 antigenici), il tasso è del 9%, la quota di asintomatici 35.2%. L’incremento del numero di ricoverati ricalca i dati di ieri: in terapia intensiva + 16 (in totale 315), negli altri reparti +112 (totale 3.281). I decessi sono 41 (4 registrati oggi), il dato complessivo da inizio pandemia è di 9.766 vittime. Prosegue l’incremento nel numero di guariti, +1.723. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.798, gli attualmente positivi 31.394. Tutti i dati sono stati diffusi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte.

LOMBARDIA – Con 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi casi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,6% . Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+16) e negli altri reparti (+167). I decessi sono 79.

VENETO – Numeri del Covid in forte crescita anche oggi in Veneto: i nuovi contagi sono 2.191 e si impenna il dato delle vittime, 59 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell’epidemia sale a 359.247, quello delle vittime a 10.259. Crescita anche nei normali reparti medici sono 1.600 i letti occupati nelle terapie intensive 207 (+4). Aumenta il numero dei soggetti attualmente positivi, 36.442 (+ 729). Buone notizie arrivano da Viggiù: solo 10 i casi positivi contro i 100 riscontrati tra la popolazione del paese della Valceresio quando esplose il focolaio e furono fatti tamponi di massa. Ad abbattere la curva del contagio, con 10 nuovi casi secondo i dati di Ats, la vaccinazione di massa combinata alla zona rossa.

EMILIA ROMAGNA – Si conferma, in Emilia-Romagna, un lieve rallentamento dei contagi, sono 2.026 nelle ultime 24 ore sulla base di 37.456 fra molecolari e antigenici, ma continuano a crescere i ricoveri. In particolare in terapia intensiva dove ci sono 381 posti letti occupati, il nuovo record che ritocca di tre unità quello fatto segnare ieri. È il numero più alto dall’inizio della pandemia. Si contano anche 52 morti. Le vittime più giovani sono un uomo di 54 anni a Bologna e uno di 58 a Reggio Emilia. Dei nuovi positivi, gli asintomatici sono 960. Cresce il numero dei casi attivi che sfiora quota 70mila (69.615), il 94,4% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure particolari. Oltre ai pazienti in terapia intensiva, crescono anche i ricoverati negli altri reparti Covid: sono 3.542, 28 in più di ieri. Le nuove vittime sono dodici in provincia di Bologna e Forlì-Cesena, sette a Reggio Emilia, sei a Parma e Ravenna, cinque a Modena, due a Ferrara e una a Piacenza e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.236.

TOSCANA – I nuovi casi positivi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, su Fb. Il dato dei nuovi casi è di poco più alto rispetto a ieri (erano 1.247), a fronte di un aumento più consistente dei test (erano 23.470), con un lieve calo del tasso di positivi (era del 5,31%).

UMBRIA – Dopo giorni di prevalenza dei guariti dal Covid sui nuovi casi giornalieri, oggi i dati della Regione registrano 324 positivi (più 103,7% rispetto a ieri) e 315 risultati negativi al virus. Emerge dai dati sul sito della Regione che riporta anche altri dieci morti, con gli attualmente positivi a quota 5.904, uno in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.364 e i test antigenici 3.185. Il tasso di positività sul totale è quindi del 4,9 per cento (ieri era il 2 per cento) e sui soli molecolari del 9,6 per cento (era il 4). I ricoverati in ospedale sono 485, cinque in più di ieri, 79 dei quali (uno in più) nelle terapie intensive.

MARCHE – Due settimane di numeri in rialzo per i ricoveri correlati al Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata hanno raggiunto gli 880 (+12) soprattutto a causa di un’impennata di pazienti in Semintensiva (226, +12); 48 le persone dimesse. Resta invece invariato, comunica il Servizio Sanità della Regione, il numero dei degenti in Terapia intensiva (133) e nei reparti non intensivi (521). Saliscendi per gli assistiti in pronto soccorso che dopo la discesa di ieri (-12) risultano il rialzo (141, +16). Gli ospiti di strutture territoriali sono 235 (+2). In leggero calo i positivi in isolamento domiciliare (9.237, -47) mentre crescono le quarantene per ‘contatto’ con positivi (21.829, +292; 8.575 con sintomi, 383 operatori sanitari).

LAZIO – Aumentano i casi nelle ultime 24 ore nel Lazio. Su un totale di oltre 39 mila test si registrano 1.728 positivi (+231 rispetto a ieri), 20 decessi (-12) e +1.723 guariti. I casi a Roma città sono a quota 800. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 4%.

CAMPANIA – Sono 2.665, di cui 632 sintomatici, i nuovi contagi Covid in Campania su 22.392 test processati. Dati stabili rispetto a ieri, così come il tasso di incidenza che risulta dell’11,9% contro l’11,82 di 24 ore fa. Nel bollettino giornaliero dell’Unità di crisi si segnalano 33 vittime (dopo l’impennata di ieri a 65 decessi) e 2.058 guariti. In lieve miglioramento rispetto al giorno prima la situazione ospedaliera: i posti occupati in terapia intensiva sono 161 (-4), quelli di degenza 1.541 (-2).

BASILICATA – In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.384 tamponi molecolari: 136 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 124 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro decessi, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 384. Scende da 179 a 173, il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 14 (due in meno di ieri) in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.962 (3.789 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.005. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 263.963 tamponi molecolari, 243.732 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 160.279 persone.

PUGLIA – Su 12.471 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 34 decessi e 1.734 casi positivi, con un tasso di positività del 13,9% (ieri 10,3%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 570 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 307 in provincia di Foggia, 247 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. Quattro casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 34 decessi sono così distribuiti: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Attualmente sono 39.818 i casi positivi.

CALABRIA – Tornano a calare fermandosi a 216, dopo l’aumento di ieri quando se ne erano registrati 311, i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria con 3.110 test eseguiti su 2.924 soggetti. Non si ferma, però, l’aumento dei ricoveri nei reparti di cura, sei in più (283) e si allunga anche la scia dei decessi: sei vittime che portano il totale dall’inizio della pandemia a 746. Scende di una unità il totale dei ricoverati in terapia intensiva (28) e crescono di 55 gli isolati a domicilio (7.483) e i guariti 150 (33.385). I casi attivi sono 7.794 e quelli chiusi 34.131.In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 590.565 soggetti per un totale di tamponi 627.062 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 41.925, quelle negative 548.640. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA – Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.527 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio in base al bollettino odierno del Ministero della Salute. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.383. Il numero degli attuali positivi è di 14.965, con un aumento di 189 casi rispetto a ieri; i guariti sono 581. Negli ospedali i ricoverati sono 850; 12 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 116, 3 in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 352 casi, Catania 166, Agrigento 35, Messina 25, Caltanissetta 35, Siracusa 65, Ragusa 42, Trapani 16, Enna 46.

SARDEGNA – Salgono a 42.724 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 92 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 886.127 tamponi, per un incremento complessivo di 12.190 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dello 0,7%. Si registrano anche due nuovi decessi (1.200 in tutto). Sono, invece, 163 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9), mentre restano 29 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.627. I guariti sono complessivamente 28.520 (+87), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 42.724 casi positivi complessivamente accertati, 10.484 (+23) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.791 (+7) nel Sud Sardegna, 3.534 (+7) a Oristano, 8.424 (+22) a Nuoro, 13.491 (+33) a Sassari.