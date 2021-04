Covid: calo positivi e ricoverati, ma 425 nuovi casi

Cala il tasso percentuale di positivi in base ai tamponi fatti: è al 4,36%, mentre ieri era al 5,5. I nuovi casi di positività al covid sono 425 rispetto a 9736 tamponi (6192 molecolari e 3546 rapidi).

Il totale dei positivi in Liguria torna sotto 8000 casi: sono 7991, 92 meno di ieri. I guariti sono 505. Cala il numero dei ricoverati: sono 753, di cui 81 (erano 80) in terapia intensiva, 18 meno di ieri.

I morti sono 12 per un totale di 3922. I nuovi casi sono ancora alti nel Savonese, 117, nell’Imperiese, 102, dove le restrizioni della zona rossa fanno fatica a far scendere i contagi, 143 sono nella Asl3 di Genova, 16 nel Tigullio, 23 nello Spezzino e 24 sono residenti fuori regione.

I vaccinati nelle ultime 24 ore sono stati 12006 con 9841 dosi del vaccino Pfizer – Moderna e 2165 Astrazeneca.

Complessivamente i vaccini consegnati sono 483380, quelli somministrati 350465, il 73%. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 111795.

In isolamento domiciliare ci sono 7219 persone, 2 più di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 709, erano 7290.