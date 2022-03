Covid: Calabria; contagi in aumento, giù ricoveri

– Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria, dopo che ieri si era registrato un calo.

Secondo i dati riportati nel Bollettino della Regione, s’incrementa il numero delle persone risultate positive, che sono 1.805 in più (ieri erano state 1.556), con 10.698 tamponi eseguiti (totale 2.315.663) ed un tasso di positività che passa dal 15,57 al 16,87%.

I nuovi decessi sono 4, con il totale che tocca quota 2.110. Scendono di 5 unità i ricoveri in area medica (totale 272), mentre non variano quelli nelle rianimazioni, che restano stabili a 17. I guariti sono 172.797 (+1.695) , gli attualmente positivi 46.270 (+106) e gli isolati a domicilio 45.981 (+111).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: casi attivi 4.192 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 4.139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.763 (24.534 guariti, 229 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 13.339 (93 in reparto, 4 in terapia intensiva, 13.242 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.993 (34.095 guariti, 898 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.184 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.307 (19.123 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.580 (90 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.482 in isolamento domiciliare); casi chiusi 80.404 (79.770 guariti, 634 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.745 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.734 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.841 (13.688 guariti, 153 deceduti).