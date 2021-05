Covid: ancora in calo ospedalizzati e positivi, 4 morti

Continuano a decrescere i numeri della pandemia covid in Liguria. Gli ospedalizzati sono 248, 18 in meno rispetto a ieri.

Tra i malati ricoverati 45 sono in terapia intensiva, erano 43. I positivi sono attualmente 3325, 86 in meno a confronto con le 24 ore precedenti. I nuovi casi, che portato i contagiati da inizio pandemia a 102179, sono 70.

Sono stati scoperti con 5947 tamponi. Il tasso di positività torna a scendere e si fissa a 1,17% (era 1,71%) e non era mai stato così basso nelle ultime settimane. A Livello nazionale è 1,9%. I nuovi contagiati sono 35 nell’area di Genova, 13 nello Spezzino, 7 nel Tigullio e nel Savonese, 6 nell’Imperiese. Due non sono residenti in regione. In base ai nuovi contagi, la presenza dei positivi in Liguria è così distribuita: 1784 nella provincia di Genova, 502 in quella di Spezia, 471 nel Savonese e 377 nell’Imperiese, 67 non sono residenti in regione e 124 sono in attesa di verifica. I morti sono 4, sono uomini tra i 63 e i 94 anni: il totale dei decessi e 4303. I guariti sono 152. In isolamento domiciliare ci sono 1913 persone, 148 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 2752, erano 2830.

I vaccini consegnati sono 892570, quelli somministrati 845694, il 95%. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 12156 ed hanno concluso il ciclo vaccinale in 296368.