Covid: anche Sanremo decide per mascherine obbligatorie

Mascherine obbligatorie nel centro di Sanremo e nei luoghi della movida a partire da domani.

Lo ha annunciato il sindaco Alberto Biancheri.

“Abbiamo maturato questa decisione perché il numero dei positivi sta crescendo, soprattutto tra i giovani. Cresce anche il numero dei ricoverati”, ieri erano 36 di cui 3 in terapia intensiva. “La situazione è sotto controllo, ma credo che in occasione del ponte dell’Immacolata e in vista del Natale, momenti che porteranno molte persone a frequentare il centro cittadino, sia necessario dare un segnale, è un invito a fare attenzione.

Malgrado l’alto numero di vaccinati ci sono ancora dei rischi”.

Le vie interessate saranno quelle centrali e della movida, il luna park e la zona del mercato.

In Liguria sono molti i Comuni che hanno preso questa decisione, tra questi ci sono Genova, Chiavari, Sestri Levante, Moneglia, Lavagna, Ospedaletti e Bordighera