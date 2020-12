Covid- a Genova arriva il tampone ultrarapido con tempi di tre minuti per sapere l’esito

L’ospedale San Martino di Genova ha sperimentato con successo un tampone ultrarapido per individuare la positività al covid in pochi minuti con un affidabilità del 97-98%. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“E’ uno strumento che speriamo possa essere messo in uso industriale per passare dai 20-25 minuti di un tampone antigenico a 3 minuti, potrebbe essere introdotto dopo le vacanze come ulteriore miglioramento della rete di screening”, commenta.

“Obbligare i sanitari al vaccino? Devono decidere Governo e Parlamento. Credo che dal punto di vista normativo basterebbe un’ordinanza del ministro Speranza. Io sono sempre per il libero arbitrio ma nelle condizioni di gravi necessità penso che non sarebbe uno scandalo parlarne”, ha detto Toti