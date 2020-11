Covid: 761 nuovi casi, 29 morti ma con 1250 positivi in meno

Sono 761 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 5647 tamponi, con una incidenza del 13,47%, mentre su scala nazionale è del 15,6%. In Liguria i positivi sono 16194, 1250 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

I nuovi positivi sono 107 nell’Imperiese, 85 nel Savonese, 470 nella Asl3 di Genova, 6 nella Asl Chiavarese, 124 nello Spezzino I guariti sono 1982. I morti sono 29 dato che supera i 2200 da inizio della pandemia. I decessi totali sono 2207. Gli ultimi morti hanno una età compresa tra i 63 e i 92 anni.

Migliora la pressione sugli ospedale che per il secondo giorno consecutivo ha segno meno: i ricoverati sono 1410, 28 in meno rispetto al giorno precedente: di questi 120 sono in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 14544 persone, 1045 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In sorveglianza attiva ce ne sono 13130, erano 12305.