Covid: 6000 nuovi positivi e 9 morti in Liguria

Sono 5984 i nuovi positivi al covid in Liguria su 8333 tamponi molecolari e 24242 test antigenici rapidi.

Attualmente i positivi sono 46679, 2460 più di ieri.

Per quanto riguarda la circolazione del virus, nelle ultime 24 pare essere lo Spezzino quello a essere più colpito con 939 contagi, ma il covid continua a correre anche a ponente con 898 nuovi positivi nel Savonese e 729 nell’Imperiese, mentre nel Tigullio sono 438 e nell’area di Genova 2839 e 87 sono residenti fuori regione. Il tasso di positività è del 24,68%, ieri era del 19,71%. Le ospedalizzazioni registrano una minima flessione: i ricoverati per covid sono 727, 2 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 40 sono in terapia intensiva (erano 43), 32 non sono vaccinati. Sono stati registrati 9 decessi (5 non sono di ieri): sono 5 donne e 4 uomini di età compresa tra i 77 e i 91 anni. Quattro decessi sono avvenuti all’ospedale di Sestri Levanti, altri 4 in quello di Sanremo e uno al Villa Scassi a Genova. Da inizio pandemi i morti sono 4685.

A casa tra malattia e quarantena ci sono 31787 persone: 19757 sono in isolamento domiciliare, 1283 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 12030, ieri erano 12010.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 18371 vaccinazioni: 2079 sono prime dosi, 1181 seconde dosi e 15111 dosi booster