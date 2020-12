Covid: 304 nuovi casi, 20 morti

Sono 304 i nuovi positivi al covid in Liguria su 3092 tamponi molecolari per una incidenza del 9,83 (ieri era dell’8,46), quando a livello nazionale la media è di 11,5%. Complessivamente i positivi sono10435, 104 meno di ieri.

I nuovi positivi sono stati individuati 43 nella provincia di Imperia, 50 in quella di Savona, 54 nello Spezzino, 99 nella Asl3 di Genova e 48 nel Tigullio, 10 sono in verifica di residenza. Il totale di positivi provincia per provincia è così suddiviso: 821 a Imperia, 1126 a Savona, 6013 a Genova, 1662 alla Spezia, i residenti fuori regione sono 360 e 453 sono in attesa di verifica sulla residenza.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 388, ampiamente sopra il numero dei nuovi positivi.

I morti sono 20 per un totale di 2521. L’età di coloro che non ce l’hanno fatta va da 59 (una donna che era ricoverata a Sarzana) a 95 (Un uomo ricoverato ad Albenga). Oltre al 59enne, ci sono 12 ottantenni, quattro novantenni e 3 settantenni.

Continua il calo degli ospedalizzati con 30 ricoverati in meno: sono 960, di cui 92 in terapia intensiva (erano ieri 93).

In isolamento domiciliare ci sono 9456 persone, 72 in meno, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 9233, erano 9252.