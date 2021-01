Covid: 3 casi di variante ingles ein Liguria

Sono 3 i casi di variante inglese del covid isolati al momento in Liguria. I casi riguardano una persona residente in provincia di Genova, una nel Savonese e una nello Spezzino.

Lo spiega all’ANSA il direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi. “Sono persone che hanno avuto contatti con il Regno Unito. Avuto notizia della variante è scattata l’allerta per i nostri organi territoriali. Abbiamo monitorato le persone di ritorno dalla Gran Bretagna e sequenziato tutto il genoma e delle potenziali 11 persone positive alla variante inglese in 3-4 cluster, in 3 sono state riscontrate le mutazioni”