Covid: 28.630 positivi e 281 morti, tasso positività al 10%

– Continua il calo dei contagi: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute, sono 28.630 gli italiani che hanno contratto il virus, per un totale dall’inizio della pandemia di 12.134.451.

Le vittime sono invece 281 mentre gli attualmente positivi scendono a 1.590.615 con un calo nelle ultime 24 ore di 48.058.

In calo anche il tasso di positività: è al 10%, più di un punto meno di ieri quando era all’11,2%. E scendono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 1.173 pazienti, 17 meno di ieri, e nei reparti ordinari 16.050, vale a dire dieci in meno rispetto al giorno precedente.