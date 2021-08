Covid: 241 positivi e un decesso in Puglia

Oggi venerdì 6 giugno in Puglia sono stati registrati 241 casi su 13.982 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati, con una incidenza dell’1,7%. I nuovi positivi sono 70 in provincia di Bari, 63 in provincia di Foggia, 36 nella provincia Bat, 26 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Tre casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.960.868 test e sono 3.033 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.188 e sono 247.483 sono i pazienti guariti.