Covid: 208 positivi e nessun decesso in Puglia

Oggi domenica 8 agosto in Puglia sono stati registrati 208 casi su 12.543 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,65%. I nuovi positivi sono 59 nella provincia Bat, 44 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Bari, 28 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Taranto, più 5 residenti fuori regione e 1 caso di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test e sono 3.396 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 e sono 247.687 i pazienti guariti.