Covid: 2.436 nuovi casi, 57 vittime. Il tasso di positività scende all’1%

Sono 57 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 73). I positivi sono stati 2.436, in lieve diminuzione rispetto ai 2.557 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Sono 238.632 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 220.939. Il tasso di positività è dell’1%, stabile rispetto al 1,1% di ieri.

Sono 788 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 48 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.193, in calo di 295 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 141). In isolamento domiciliare ci sono 189.388 persone, in calo di 4.408 rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia scendono sotto quota 200mila, precisamente a 195.369, in calo di 4.823 nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.230.153, i morti 126.472. I dimessi ed i guariti sono invece 3.908.312, con un incremento di 7.200 rispetto a ieri.