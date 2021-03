Covid: 2.223 positivi in Piemonte, +43 ricoverati

Sono 2.223 in Piemonte, oggi, i positivi al Covid comunicati dall’Unità di crisi della Regione, 2.128 i casi di guarigione; aumenta di 7 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, in totale 354; negli altri reparti +36, il dato complessivo è di 3.608 pazienti. I morti sono 30, dei quali 6 registrati oggi.

Il totale dei tamponi processati dall’inizio pandemia ha superato i 3 milioni e 500 mila; il tasso di positività negli ultimi dati è del 7,7%; la quota di asintomatici 34,9%, con 28.731 tamponi processati (12.700 antigenici).

Le persone in isolamento domiciliare sono 30.986, gli attualmente positivi in Piemonte 34.938.