Covid: 1741 nuovi positivi in Puglia, 16 morti

Sono 1.741 i nuovi casi di positivi al covid 19 nelle ultime 24 ore su 9.745 test registrati. Le vittime sono 16: quattro in provincia di Bari, cinque nella BAT, cinque in provincia di Foggia e due in provincia di Taranto.

Il maggior numero di nuove infezioni, ancora una volta si è verificato in provincia di Bari con 584 casi; 524 in provincia di Foggia, 262 in provincia di Taranto, 179 nella provincia BAT, 122 in provincia di Lecce, 62 in provincia di Brindisi, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 649.236 test. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533,