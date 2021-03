Covid: 17 contagiati in una famiglia a Ventimiglia

– Sono diciassette le persone contagiate di un nucleo familiare di Ventimiglia. Al momento sono in corso le operazioni di tracciamento da parte dell’Asl 1 per ricostruire la storia dei contagi e per verificare la presenza di altri positivi tra i contatti stretti. Intanto sono saliti a dieci (dai sette iniziali) gli impiegati di un supermercato di Taggia positivi al Covid.

Sono stati effettuati i tamponi su 132 dipendenti e due sono risultati positivi al test antigenico: saranno sottoposti anche al tampone molecolare. Se la positività dovesse essere confermata, allora il bilancio salirebbe a dodici. Il supermercato resta aperto e, secondo quanto dichiarato dal medico aziendale, Leandro Faraldi, non ci sono pericoli per i clienti, visto che la struttura è stata sanificata. Cinque positivi in un frantoio di Imperia.