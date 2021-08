Covid: 158 nuovi casi, in aumento gli ospedalizzati

Continuano a crescere i positivi in Liguria e con loro gli ospedalizzati. I nuovi casi sono 158 su 6535 tamponi (3168 molecolari, 3367 test rapidi).

Il tasso di positività è al 2,41% quasi come ieri quando era 2,5%. I positivi attualmente in Liguria sono 2985, 25 più di ieri. Gli ospedalizzati sono saliti a 78, 8 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In terapia intensiva ci sono 12 malati, erano 13.

Quattro i pazienti in età pediatrica ricoverati al Gaslini, mentre la crescita dei contagi nell’Imperiese, dove la vaccinazione avanza a ritmi più lenti delle altre zone, ha portato nuovi malati in ospedale, ce ne sono 27 (2 in intensiva), 5 più di ieri. Non ci sono stati decessi: il numero dei morti è 4370. I guariti sono 133.

I nuovi contagi sono avvenuti 41 nell’Imperiese, 50 nell’area di Genova, 43 nel Savonese, 22 nello Spezzino, 1 nel Tigullio e uno non è residente in regione.

In isolamento domiciliare ci sono 1686 persone, 111 in più e in sorveglianza attiva ce ne sono 1672, erano 1565.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 10448 vaccinazioni. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 830.682. Le dosi di vaccino consegnate sono 1.990.014, quelle somministrate 1,858.803, il 93%