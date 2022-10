Costruire servizi: le dimensioni operative dell’Agenzia Sociale per la Casa, mercoledì 19 ottobre a Palermo l’evento finale del progetto

Notizie



Un percorso lungo quasi quattro anni, quello che ha caratterizzato la nascita ma soprattutto l’evoluzione del progetto Agenzia Sociale per la Casa, che a Palermo ha dato vita e forma a un modello nuovo e innovativo che rimette al centro le Politiche abitative come leva di sviluppo.

Più di 2500 le persone accolte, tanta la sperimentazione messa in campo, intensa la consapevolezza che si è generata: per costruire coesione sociale serve dialogo tra pubblico e privato sociale, serve pensare ai servizi alla persona come interventi non “standardizzati”, ma come processi sociali dove la qualità e la cura per i bisogni sono elementi determinanti per la crescita dei territori.

A quattro anni dall’avvio del progetto, promosso nell’ambito del Pon Metro, quali risultati? In che modo il modello può diventare replicabile e riproducibile anche in altri territori? Se ne discuterà mercoledì 19 ottobre, dalle 9.00, negli spazi del Noviziato dei Crociferi di Palermo, via Torremuzza 18B, per l’evento finale dedicato dal titolo: “Costruire servizi: le dimensioni operative dell’Agenzia Sociale per la Casa”.

Ad aprire i lavori Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo; Rosalia Pennino, Assessore Assistenza sociale e sociosanitaria e relativa programmazione; Antonella Tirrito, Assessore Emergenza abitativa ed educativa; Maurizio Carta, Assessore Urbanistica e pianificazione strategica.

Spazio per ampie riflessioni sui numeri, sulla metodologia operativa, lanciando uno sguardo anche sul dopo. Ad animare la giornata gli interventi di: Marina Pennisi, Dirigente Settore Dignità dell’Abitare e RUP di progetto Agenzia Sociale per la Casa; Francesco Passantino, Consigliere Delegato Sol.Co Capofila RTI; Francesca Pruiti Ciarello, Psicologa, Coordinatrice del progetto, che aprirà un dibattito sulle sfide dell’integrazione per contrastare il disagio abitativo; Simone Lucido, Esperto valutazione, Comitato tecnico Agenzia Sociale per la Casa dialogherà invece sulle dimensioni operative del progetto; Giovanni Paternostro, Direttore Esecutivo del Progetto; Marcella Cuddetta nucleo assistenza tecnica del Pon Metro Palermo, Giorgio Martini e Anna Bonaduce, Autorità di Gestione Agenzia per la Coesione Territoriale, Rosalia Pennino, che metterà alla luce le strategia di intervento.

Come le politiche abitative costruiscono comunità coese? Ad arricchire il dibattito: Johnny Dotti, Pedagogista e imprenditore sociale; Rosanna Scordato, Psicologa, Comitato tecnico Agenzia Sociale per la Casa; Maria Pia Avara, Psicologa, Comitato tecnico Agenzia Sociale per la Casa.

L’evento è in corso di accreditamento dall’Ordine degli Assistenti Sociali. Iscrizioni obbligatoria a questo link: https://bit.ly/eventofinaleagenzia.

Tutti gli interventi realizzati dall’Agenzia sociale per la casa sono frutto di una progettualità condivisa tra il Comune di Palermo e gli Enti del Terzo Settore che ne fanno parte, ovvero il Consorzio Sol.Co – Rete di Imprese Sociali Siciliane con la cooperativa sociale Sviluppo Solidale, Fondazione Ebbene con il Centro di Prossimità Apriti Cuore, Associazione Euro, Centro Studi Opera Don Calabria, Istituto Don Calabria, Associazione Next- Nuove Energie x il Territorio, Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus ETS, Ispettoria Salesiana Sicula “S.Paolo”, Inventare Insieme Onlus.