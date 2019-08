Costiera Amalfitana in festa: orchestra e gioci pirotecinici

Fuochi d’artificio e orchestra a Praiano, in Costiera Amalfitana, un trionfo del turismo italiano.

In piazza San Gennaro a Praiano, Salerno, si è tenuto un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. Un evento che ha riscosso grande successo di critica e di pubblico.

Gli spalti erano gremiti, gli alberghi e i ristoranti di zona completamente prenotati.

Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, ha dichiarato orgoglioso che: “La costa d’Amalfi deve decisamente puntare su un turismo slow e di qualità. Turismo di qualità non è necessariamente legato alla disponibilità economica ma al livello di consapevolezza e responsabilità del viaggiatore.

Dobbiamo preferire chi viene in Costiera non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per le sue tradizioni, la sua cultura, la sua anima e il suo stile di vita. Gli eventi sono parte importante dell’offerta turistica ed un evento come la “Luminaria di San Domenico” coglie in pieno questo spirito. Nelle giornate della luminaria il turista viene coinvolto e si sente partecipe della vita delle persone del posto, ne assorbe le tradizioni, condivide le emozioni.

In questi giorni abbiamo avuto un notevole ritorno da parte degli ospiti che alloggiano a Praiano. Hanno molto apprezzato il concerto all’alba a San Domenico e lo spirito di questa festa. Doveroso ringraziare i tanti volontari che si adoperano per l’organizzazione di questo evento in ogni suo particolare. Magari il prossimo anno potremmo far vivere l’esperienza anche a qualche volenteroso turista”.

Anche Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano, è stato davvero contento della riuscita dell’evento. “Abbiamo raggiunto un livello molto alto ed ogni anno la manifestazione si arricchisce di tante iniziative. Quest’anno e mi preme sottolineare, mi fa piacere farlo la partecipazione dei bambini del paese di Praiano che sono stati parte attiva sia delle manifestazioni e sia di tutta l’organizzazione dell’evento. Tantissimi gli ospiti sul nostro territorio. Luminaria strumento di conoscenza e promozione della Costiera Amalfitana e di Praiano”.