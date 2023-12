Cos’è e come funziona il calcio virtuale

Il calcio è lo sport più popolare al mondo, con tanti appassionati che lo praticano e seguono le sfide dei grandi campioni, sia dal vivo che in tv. Sempre più apprezzati anche i videogiochi sul calcio, come la celebre saga FIFA, con milioni di fan di qualsiasi età sfidarsi in modo virtuale sui più svariati dispositivi. Proprio il calcio “giocato” sul web ha attirato l’interesse di grandi gruppi, come quelli attivi nel settore del betting, sempre attenti alle mode più in voga fra gli appassionati. Da qualche anno, infatti, anche sulle piattaforme online è possibile trovare i Virtual Games sul calcio. Si tratta di simulazioni di partite da seguire via pc desktop e mobile. Presentano ognuna una durata breve, solitamente meno di un minuto, su cui puntare, proprio come avviene nelle tradizionali scommesse calcistiche.

Offrono vari mercati e quote come nel betting, con l’esito delle partite deciso da un generatore di numeri casuali. In più è possibile guardare in streaming l’evento dopo pochi istanti che si è giocata la schedina.

Come funziona il calcio virtuale

Il funzionamento del calcio virtuale è davvero molto semplice. Una volta collegati ad una delle tante piattaforme legali di scommesse virtuali in Italia, basta osservare il palinsesto di match in programmazione nella giornata. È infatti disponibile un apposito calendario con gli orari delle partite. I passi successivi sono scegliere l’evento e la tipologia di giocata, piazzare la puntata ed aspettare che l’apposito timer nella schermata arrivi a zero. Dopo pochi istanti partirà lo streaming ed entro massimo un minuto dalla fine della partita, in caso di esito corretto, verrà accreditata la vincita.

Le partite di calcio virtuale riproducono in modo egregio tutte le principali azioni, dunque calci d’angolo, punizioni e rigori. Non mancano nemmeno gli effetti sonori altamente realistici. Terminato l’incontro, dopo pochi minuti sarà possibile partecipare alla successiva giocata.

Differenze calcio virtuale e reale

Sono lampanti le differenze tra calcio virtuale e reale. Le partite dal vivo presentano una durata di 90 minuti, quelle virtuali soltanto pochi secondi. Sui match di Serie A e della maggior parte di tornei, inoltre, è possibile scommettere live, opzione non disponibile per le giocate virtuali.

Indubbiamente conoscere le squadre di calcio ed i campionati può tornare utile per chi gioca abitualmente alle scommesse sportive. Nel calcio virtuale, invece, si può consultare soltanto delle statistiche decise da un algoritmo.

Un’altra differenza è relativa agli orari. Gli eventi virtuali sono disponibili a qualsiasi ora, dalla mattina a notte fonda. Le partite reali invece sono tenute a rispettare un apposito calendario deciso dalle rispettive federazioni, pertanto può capitare che in determinate fasce orarie, non sia previsto lo svolgimento di alcun incontro.