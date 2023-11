“CORSO GALILEO FERRARIS, PIU’ SICUREZZA PER I PEDONI”

Il Consiglio comunale ha approvato con 31 voti un documento (primo firmatario Enzo Liardo (con emendamenti di Dorotea Castiglione e Simone Fissolo) che invita sindaco e Giunta comunale a coinvolgere la popolazione residente nel quartiere Crocetta, nonché le competenti strutture tecniche dell’Amministrazione centrale e circoscrizionale, al fine di predisporre un confronto in cui possano essere valutate le necessità del territorio in materia di sicurezza per gli utenti deboli della strada, in primo luogo i pedoni.

Quanto sopra, spiega il provvedimento, allo scopo di giungere alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di corso Galileo Ferraris in corrispondenza delle vie Torricelli e Fratelli Carle, migliorandone la visibilità e adottando ogni altro mezzo utile (impianto luminoso, lampeggiante, segnaletiche rafforzate, dossi artificiali, piattaforma rialzata o cuscino berlinese).

Il documento chiede inoltre che vengano poste in essere tutte le opzioni praticabili per la sicurezza dei pedoni che attraversano il corso Galileo Ferraris, già teatro di vari incidenti anche gravi, monitorando le intersezioni in cui viene rilevato il maggior numero di sinistri.