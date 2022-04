BARI- VIA TRIDENTE 2/BIS

26 APRILE 2022

La Cna di Bari informa che ha in programmazione il corso del Preposto che è obbligatoriamente previsto dal D. Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro)e ulteriormente specificato, per contenuti e durata nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, che si svolgerà nel mese di Aprile 2022 con inizio il giorno 26 alle ore 15.00 circa presso la ns sede Provinciale di Bari via Tridente 2 / Bis – Bari, e proseguirà il giorno 29 Aprile.

Tale corso si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricoprono il ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

Al termine del percorso formativo (durata 08 ore), articolato in due giornate da quattro ore ciascuna, verrà rilasciato, ad ogni partecipante, previo verifica di apprendimento, il relativo attestato di frequenza al corso.

Al fine del rispetto del protocollo Covid 19, saranno espletate tutte le procedure di sicurezza relative all’accesso ed allo svolgimento del corso.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 22 Aprile c.a.

Per la registrazione online

Oppure a mezzo e-mail compila il seguente modulo Scheda di registrazione

Per info:

Dott. Pasquale Ricci 328.383.2680