Corso Certificazione FRIGORISTI FGAS

Il programma prevede: formazione teorica nella prima giornata; la seconda giornata sarà dedicata esclusivamente all’esercizio dell’attività pratica con macchine e attrezzature ad hoc (prova del vuoto, di tenuta, scarico e recupero gas, ecc.) e con la compilazione degli allegati corrispondenti del libretto di IMPIANTO. Al termine della seconda giornata, si svolgerà, in SEDE, la seduta di esame per la certificazione delle competenze di ciascun candidato per il rilascio del CERTIFICATO DI 1^ CATEGORIA . L’ente di certificazione che rilascerà il patentino FGAS, è riconosciuto da Accredia e dal Ministero dell’ambiente. Il corso sarà avviato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti