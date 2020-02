Coronavirus: tutte le misure della Regione Toscana

La Regione Toscana ha varato in questi giorni una serie di misure per prevenire e controllare la diffusione del coronavirus COVID-19 nelle province toscane. Sono stati attivati alcuni numeri telefonici per supportare e indirizzare i cittadini toscani.



In particolar modo è stato messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800.556060 (opzione 1) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15 per informazioni di orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus.

Il numero dell’Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) 055 5454777 è a disposizione solo per i cittadini che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia. Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati, la Asl disporrà la misura della quarantena con sorveglianza attiva. Per chi è rientrato dalle aree a rischio, la Asl adotterà la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Le persone che chiameranno il numero aziendale dovranno comunicare i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di telefono.

Si ricorda ai cittadini che per informazioni circa il COVID-19 possono contattare il numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute pubblica.

Queste le nuove disposizioni che la Regione Toscana ha varato domenica 23 febbraio contro la diffusione del coronavirus COVID-19 nelle province toscane: