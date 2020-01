Coronavirus: nave bloccata a Civitavecchia perché una passeggera ha la febbre

Paura sulla nave Costa Crociere per un sospetto caso di Coronavirus.

La nave avrebbe dovuto iniziare lo sbarco al porto di Civitavecchia alle 7 di questa mattina. Tuttavia, i passeggeri sono stati bloccati. Il motivo: due cittadini di Hong Kong, marito e moglie sono in isolamento nell’ospedale di bordo.

La moglie presenta dei lievi sintomi influenzali. La coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera.

I seimila passeggeri bloccati sulla nave hanno protestato vibratamente tramite social.

Io avevo la prenotazione di un gruppo di cinesi”, racconta Roberto La Scala, autista 50enne di uno dei pullman in fila. “Dovevano scendere dalla nave e salire su una navetta con un’interprete che doveva accompagnarli a bordo del mio pullman. Da lì saremmo andati a Roma, li avrei lasciati al Colosseo alle 11 per poi riprenderli nel pomeriggio in via Ludovisi, dopo la visita a piazza di Spagna. Invece mi sa che è saltato tutto”.

L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorità hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani. Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni”.