Coronavirus: Liguria, frena contagio solo 15 casi, 11 morti

Pare frenare il contagio da Covid-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati solo 15 e i positivi complessivamente sono 4859, 165 meno di ieri. I test sono arrivati a 64.926, 1395 in più rispetto al giorno precedente. Purtroppo ci sono ancora 11 morti con il totale dei decessi da inizio epidemia che arriva a 1274. Però ci sono anche 2063 guariti con doppio tampone negativo, ben 169 più di ieri, mentre continuano a calare gli ospedalizzati ora 543, 20 meno di ieri, e i ricoverati in terapia intensiva: 42, 4 meno di ieri. I guariti a domicilio, ma ancora positivi sono 1877, 29 più di ieri. E in isolamento a domicilio ci sono 2439 persone, 174 meno di ieri. In sorveglianza attiva sono in 1658, 16 più di ieri.