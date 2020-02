Coronavirus, la posizione del Fvg: dare risposte scientifiche ed evitare allarmismi

Dopo i casi di Veneto e Lombardia, il Fvg evita allarmismi perché “contare su procedure salde, professionisti qualificati e strutture per le malattie infettive adeguate”.

“Sul coronavirus è giusto tenere la barra dell’equilibrio tra la sottovalutazione e gli allarmismi, i quali in questo momento sono totalmente ingiustificati. Non c’è stata necessità di adottare iter straordinari rispetto al passato, in quanto il Friuli Venezia Giulia può contare su procedure salde, professionisti qualificati e strutture per le malattie infettive adeguate.”

E’ la posizione espressa dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e alla Protezione civile nel convegno sul tema legato al coronavirus, promosso venerdì sera a Trieste dal Comune e dall’Università degli studi di Trieste all’Auditorium Revoltella.

La Regione ha espresso nell’occasione il proprio ringraziamento al personale del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia che sta affrontando le misure preventive rispetto al coronavirus con determinazione e competenza, a fronte di un’emergenza che, è stato detto, ormai a livello nazionale esiste, dopo i casi di Lombardia e Veneto, e va affrontata con serietà.

Sono state infine salutate con soddisfazione dall’Amministrazione regionale le iniziative informative che si stanno susseguendo in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, a partire da quella di Trieste, per fornire risposte scientificamente fondate e illustrare i percorsi corretti nell’affrontare il tema.