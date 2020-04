Sono 17 le nuove vittime con covid in Liguria, per un totale da inizio emergenza di 1.091 decessi.

E’ quanto emerge dal bollettinod della Regione. I positivi salgono a 4.904, con un aumento di 32 unità. I nuovi contagiati considerando i morti e i 71 guariti con doppio tampone positivo sono oggi 128. Il totale dei test effettuati ha raggiunto le 41.125 unità, 1.562 in più di ieri. Gli ospedalizzati totali sono 842, di cui 83 in terapia intensiva. Il numero di ricoverati scende di 5 unità.