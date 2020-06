Coronavirus: cluster in 2 famiglie a Busalla, 12 contagiati

Due famiglie, composte rispettivamente da 5 e 6 persone, sono risultate positive al tampone per Coronavirus. Al momento sono tutti in isolamento nelle rispettive abitazioni nel Comune di Busalla. “I casi positivi e i contatti stretti, identificati a seguito dell’indagine epidemiologica, sono in sorveglianza attiva – rende noto Alisa -. E’ stata programmata l’esecuzione di tampone di controllo”.