Coronavirus: Bucci, uscire è messaggio criminale

“In vista del weekend di Pasqua metteremo in piedi un sistema che forse non si è mai visto per limitare i contatti sociali e il contagio di coronavirus: in Liguria saranno più di 3.000 gli agenti nelle strade, di cui oltre 500 a Genova tra agenti e Protezione civile”. Lo sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci. “Vogliamo dissuadere le persone dall’andare in giro, si deve stare a casa.

Eppure, continua a salire il trend a Genova dei cittadini che non rispettano il decreto: nella giornata di ieri – ha aggiunto – c’è stato un +18% di spostamenti in città secondo i dati registrati dalle celle telefoniche, rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Abbiamo peggiorato il trend. Uscire di casa è un messaggio criminale”