Cornigliano: grande successo di pubblico per la Fiera tradizionale

Tantissimi visitatori, 100 banchi, gonfiabili per i bambini, show cooking, intrattenimento, musica e divertimento in una bellissima giornata di sole, all’insegna della ritrovata socialità. La Fiera di Cornigliano, organizzata dal Civ in collaborazione con il Comune di Genova e Società per Cornigliano, ha visto oggi una grande affluenza di pubblico per un ritrovato appuntamento dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. La tradizionale Fiera si è svolta per la prima volta in una via Cornigliano completamente ristrutturata dopo i lavori di risistemazione, ultimati qualche settimana fa.