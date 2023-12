Cordoglio per la scomparsa di Gianluca Soncin

“L’improvvisa e prematura scomparsa di Gianluca Soncin mi ha colpito perché si tratta di un uomo dello sport, un personaggio iconico che tanto ha fatto per rendere il parapendio una disciplina sportiva di interesse pubblico. Un volto noto, un professionista competente che ha saputo trasmettere la propria passione per il volo a tante persone, rendendo il parapendio un’attrazione anche dal punto di vista turistico. E così facendo ha reso l’area di Borso attrattiva per tutti gli appassionati di questa disciplina. Mi piace pensare che ora è volato via, e che veleggia libero in cielo”.

Questo il commento del Presidente della Regione Luca Zaia alla notizia della scomparsa di Gianluca Soncin di Borso del Grappa, esperto di parapendio e presidente dell’aeroclub Volo Libero Montegrappa, colpito da un malore dopo un volo in parapendio.

“Alla famiglia e a tutti gli amici di Gianluca Soncin porgo le mie condoglianze e quelle della Regione”