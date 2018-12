Cooperativa Astir: 2 arresti, una è la presidente

La presidente del consorzio Astir Loretta Giuntoli è stata arrestata per frode nelle pubbliche forniture.

Nell’ambito dell’inchiesta eseguita dalla procura di Prato, ci sono stati diversi arresti per frode. In particolare, uno dei nomi di spicco è stato quello della presidente della cooperativa Astir, Loretta Giuntoli.

La donna è stata accusata di frode nelle pubbliche forniture. Per lo stesso capo d’accusa, i rappresentanti della cooperativa Humanitas, Roberto Baldini e Alberto Pintus sono stati interdetti da cariche pubbliche per 9 mesi.

Non solo, Giuntoli avrebbe anche minacciato tre dipendenti del consorzio. Ma in cosa consisteva la sua accusa? In base a quanto riferito dal procuratore della Repubblica Giuseppe Nicolosi, che si occupa delle indagini insieme ai pm Laura Canovai e Egidio Celano, alcuni dei profughi ospiti delle strutture sarebbero stati “costretti a recuperare dalla spazzatura le lenzuola per coprirsi, oltre che “a accendere fuochi in giardino per poter cucinare”. Non solo, avrebbero ricevuto un solo pasto invece dei tre previsti.

La polizia è riuscita a documentare le irregolarità con immagini fotografiche e video. L’avvocato di Giuntoli Pier Nicola Badiani ha fatto sapere in una nota che: “Attendiamo l’interrogatorio del giudice per cercare di chiarire la vicenda. Loretta Giuntoli ha manifestato la volontà di dimettersi da tutte le cariche rivestite per concentrarsi sulla sua difesa, con piena fiducia nella magistratura, e per tutelare le strutture e i posti di lavoro”.