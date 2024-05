Convocazione per la Progettazione Urbana e Sociale

Riunione di Co-Progettazione

Mercoledì 8 Maggio 2024, alle ore 10:00, si terrà presso la sede della Circoscrizione in Viale Regione Siciliana, 95, un tavolo di co-progettazione per avviare iniziative di rigenerazione urbana e contrasto alla povertà educativa.

Partecipazione Aperta

Invitiamo tutti i cittadini, associazioni, enti e gruppi informali interessati a contribuire alla progettazione di soluzioni concrete per migliorare la vita urbana e affrontare la povertà educativa.

Facilitatori Esperti

Il tavolo sarà guidato dagli operatori esperti del CeSVoP – Centro Servizi per il Volontariato di Palermo, che supporteranno il processo di progettazione e presenteranno le opportunità offerte dal servizio di animazione territoriale.

Importanza della Partecipazione

La vostra partecipazione è fondamentale per identificare le sfide e le opportunità nella nostra comunità e per sviluppare soluzioni mirate che possano migliorare la qualità della vita per tutti.

Un’Occasione per Contribuire

Unisciti a noi per condividere le tue idee, esperienze e suggerimenti per creare un futuro più inclusivo, sostenibile e solidale per la nostra città.