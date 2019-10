Controllo strade a Formia

Nella giornata di lunedì nell’ambito di servizi di controllo predisposti dal Comando Provinciale di Latina ed effettuati nel territorio della Compagnia Carabinieri di Formia, i militari dei vari reparti impegnati, denunciavano quattro persone per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche, sorprese alla guida delle loro autovetture con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Nei confronti delle stesse si procedeva al conseguente ritiro dei documenti di guida.

E’ stata inoltre denunciata, per violazione alle prescrizioni del foglio di via obbligatorio, una 29enne romena residente a Campoleone presso il locale campo nomadi. La stessa veniva intercettata e controllata durante la notte, mentre a piedi si aggirava tra le vie del centro cittadino di Gaeta inottemperante così al divieto di ritorno per anni 3 in quel comune.

Segnalate altresì alla prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti, sei persone rispettivamente risultate in possesso di hashish e marijuana per un totale complessivo di oltre 10 grammi sottoposti a sequestro.