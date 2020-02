Controllo del territorio, pusher in arresto e due denunce

Carabinieri arrestano un 25enne per detenzione ai fini di spaccio.

I militari della Tenenza di Montemurlo traevano in arresto un 25enne nigeriano senza fissa dimora, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Nello specifico, lo stesso, sorpreso dai militari nei pressi di viale Filicaia, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato dai militari.

A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 12 dosi di eroina pronte per essere spacciate. Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Iolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze uno studente pratese per detenzione illecita di stupefacente.

Il minorenne, alla vista dei militari, mentre stava andando a scuola, ha accelerato il passo insospettendo i Carabinieri. E’ stato quindi perquisito e nello zaino sono stati trovati tre panetti di hashish di circa 60 grammi complessivi.

I Carabinieri di Iolo hanno svolto anche mirati accertamenti che hanno consentito di risalire ad un altro complice dell’attività di spaccio, identificando un ragazzo maggiorenne pratese e denunciandolo alla Procura.

I risultati conseguiti rientrano nei servizi preventivi organizzati da parte dell’Arma di Prato che continueranno con incisività al fine di garantire ed una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini.