Controlli straordinari di fine anno a Latina e Pontinia

Lo scorso 31 dicembre e il giorno di Capodanno, 1 gennaio, a Latina e Pontinia, i carabinieri della Compagnia – Nucleo operativo e radiomobile – Latina, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, procedevano a deferire in stato di libertà una persona resasi responsabile di possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione personale veniva trovato possesso di un involucro contenente 58.4 gr. di sostanza tipo marijuana, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Gli uomini della Compagnia NOR Latina hanno inoltre deferito in stato di libertà una persona resasi responsabile di guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, una persona resasi responsabile di sottrazione e dispersione di autovettura sottoposta a sequestro, una persona resasi responsabile di guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e una persona resasi responsabile di guida della propria autovettura senza aver mai conseguito la patente.

Nel medesimo contesto operativo venivano segnalate all’autorità amministrativa una persona trovata in possesso di 2.75 gr. di sostanza del tipo marijuana, una persona trovata in possesso di 0.40 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 0,2 gr. di hashish, due persone trovate in possesso, rispettivamente di 3.10 gr. e 1 gr. di sostanza del tipo hashish e due persone trovate ciascuna in possesso di 1,5 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Inoltre, durante il controllo alla circolazione stradale, sono state fermate ed identificate 60 persone, controllati 39 mezzi, ritirate 11 carte di circolazione, sequestrate 11 autovetture, ritirate 7 patenti di guida, decurtati 125 punti dalle patenti di guida ed elevate 22 contravvenzioni al Codice della Strada.