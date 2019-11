Controlli nei bar della riviera, quattro denunce e multe per diecimila euro

Nel corso della serata di giovedì 7 novembre 2019 i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, durante un servizio coordinato predisposto per il controllo degli esercizi pubblici, hanno denunciato per frode in commercio i proprietari di quattro bar siti a Portofino, Rapallo e Recco, nonché una gelateria sita a Santa Margherita Ligure, poiché ha posto sul bancone semilavorati congelati non confezionati e privi delle previste indicazioni dei derivati, inducendo così in errore gli avventori su genuinità e qualità della merce.

Durante lo stesso servizio sono state elevate contravvenzioni per un totale di circa diecimila euro a carico dei proprietari di altri cinque bar, siti a Rapallo e Portofino, responsabili a vario titolo di aver consentito agli avventori l’utilizzo delle slot machine oltre l’orario stabilito dall’ordinanza del Comune e per mancanza del manuale hccp e sistemi di protezione alimenti a buffet e per cartello di divieto di fumo, cartello unico degli ingredienti compresi allergenici e mancata esposizione autorizzazione comunale di esercizio.