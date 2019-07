Contributi Regione Taxi | Bando regionale tassisti

Contributi in arrivo per taxi più accessibili, moderni e green. Acquisto o leasing di nuove autovetture, installazione di dispositivi che consentano l’accesso al veicolo anche a soggetti portatori di handicap, tutto quello che serve per avere taxi più moderni e fruibili da tutti.

È quanto prevede il nuovo bando regionale da 80 mila euro per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi, le cui domande possono essere presentate da lunedì 2 a lunedì 30 settembre 2019.

L’importo sarà suddiviso per ambito provinciale, tenendo conto sia del numero di licenze taxi rilasciate dai Comuni, sia del numero della popolazione residente in Liguria. Il contributo sarà concesso nella misura del 15% della spesa ammissibile nel caso di acquisto di veicolo ad alimentazione tradizionale (importo elevabile al 20% nel caso in cui la vettura sia già predisposta per il trasporto di persone disabili), e nella misura del 20% della spesa nel caso in cui il veicolo sia alimentato a combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido. Per quello che riguarda invece il rinnovo degli allestimenti per agevolare la fruizione ai portatori di handicap, il contributo è concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile. La concessione delle risorse è subordinata all’esercizio continuativo dell’attività di taxi per almeno 4 anni.

«Una misura predisposta per contribuire a svecchiare il parco auto, incentivando l’acquisto di nuovi mezzi, in particolare anche di veicoli green, e di predisposizioni per agevolare l’accesso e il trasporto di disabili – ha spiegato Francesco Vernazzano, presidente Confartigianato Taxi – Ringraziamo l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, che ha sostenuto e lanciato questo bando: un segnale di attenzione verso la nostra categoria e, allo stesso tempo, verso la sostenibilità ambientale e sociale».