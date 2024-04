Contrasto della Flavescenza Dorata: Misure Obbligatorie per il 2024

Autorità Regolatorie: Il Piano Operativo del 2024

Il Settore regionale fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha emanato le disposizioni essenziali per il 2024 riguardanti le “Misure fitosanitarie di emergenza e aggiornamento prescrizioni per il contrasto della flavescenza dorata della vite nella Regione Piemonte – Piano operativo – Anno 2024”.

Obblighi e Indicazioni Chiave

Tra le principali direttive evidenziate nel piano, spiccano:

Eliminazione della Vegetazione Infetta : Si richiede l’eliminazione della vegetazione con sintomi e l’estirpazione delle piante affette nei vigneti in coltivazione.

: Si richiede l’eliminazione della vegetazione con sintomi e l’estirpazione delle piante affette nei vigneti in coltivazione. Strategie di Trattamento : Vengono delineate le strategie da seguire per i trattamenti insetticidi e i prodotti fitosanitari da utilizzare.

: Vengono delineate le strategie da seguire per i trattamenti insetticidi e i prodotti fitosanitari da utilizzare. Gestione delle Viti Inselvatichite: Si forniscono linee guida specifiche per la gestione delle viti inselvatichite.

Rinnovo della Pagina Web

La pagina dedicata alla flavescenza dorata sul sito della Regione Piemonte è stata aggiornata, includendo materiale informativo scaricabile, pronto per essere divulgato alle aziende del settore.

Adesione al CSR e Altre Disposizioni

Le aziende vitivinicole aderenti al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, nonché quelle soggette al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), devono conformarsi scrupolosamente alle disposizioni. L’uso dei prodotti fitosanitari indicati nei bollettini ufficiali e la registrazione dei trattamenti insetticidi sono obbligatori. L’inosservanza comporterà l’applicazione di specifiche penalizzazioni e sanzioni.

Incontri di Informazione e Formazione

Dal mese di febbraio all’inizio di aprile 2024, sono stati organizzati 11 incontri sul territorio piemontese, finalizzati alla diffusione di informazioni e alla formazione sul tema della flavescenza dorata della vite. Tali eventi, svoltisi in collaborazione con Progetti Pilota, Consorzi di Tutela e Organizzazioni professionali agricole, hanno coinvolto un vasto pubblico tecnico.

Aggiornamento per i Tecnici

Tre incontri di formazione e aggiornamento per i tecnici sono stati organizzati, uno per ciascuna provincia (AL, AT e CN), con la partecipazione complessiva di 121 professionisti del settore.