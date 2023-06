L’Istat diffonde regolarmente, attraverso la banca dati dell’Istituto IstatData, dati sui flussi fisici dell’economia italiana (reg. EU 691/2011), coerenti con i dati economici di contabilità nazionale e perciò adatti all’analisi integrata economico-ambientale.

I dati diffusi si riferiscono in particolare ai flussi di materia a livello di intera economia. Gli indicatori aggregati di riferimento comprendono il consumo di materiale interno (DMC), l’input materiale diretto (DMI), il saldo della bilancia commerciale fisica (PTB), oltre all’estrazione interna di materiali (UMDEXT) e alle importazioni (IMP) ed esportazioni (EXP) di materiali da e verso l’estero. La serie storica pubblicata decorre dall’anno 1990.

Si diffonde inoltre su scala regionale l’indicatore di consumo di materiale interno (DMC), di import netto (PTB) e di estrazione interna di materia prima per macrocategoria (UMDEXT). A livello regionale l’import netto è calcolato come differenza fra l’importazione di materia, proveniente dall’estero e dalle altre regioni, e l’esportazione, verso l’estero e le altre regioni italiane. La serie regionale è aggiornata all’anno 2020, con decorrenza dall’anno 2015.

L’indicatore “consumo di materiale interno” (Domestic Material Consumption-DMC) è calcolato come somma tra l’Estrazione interna di materiali utilizzati (biomasse, minerali non energetici e combustibili fossili) e il saldo della Bilancia commerciale fisica (PTB). Tale indicatore è utile per definire e monitorare le politiche per lo sviluppo sostenibile in contesti nazionali ed internazionali, per monitorare i materiali utilizzati internamente rilasciati nell’ambiente o accumulati in stock antropici, per misurare l’economia circolare e per misurare il benessere equo e sostenibile (BES). Nell’anno 2021 il DMC aumenta considerevolmente (circa il 10%) rispetto al 2020, e sembra arrestare la tendenza al ribasso registrata a partire dal picco storico raggiunto nel 2006, riportandosi ad un livello superiore ai 500 MTon registrato l’ultima volta nel 2013.

Per informazioni:

Servizio Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali

Aldo Femia

femia@istat.it

Flora Fullone

REF – Ufficio Territoriale AREA SUD

ffullone@istat.it