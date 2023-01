Il 19 gennaio 2023 l’Istat rende disponibili i dati sull’offerta di prodotti ambientali (2014-2020) sul data warehouse I.Stat – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti ambientali”.

Le serie diffuse per il conto dei beni e servizi ambientali (EGSS) recepiscono aggiornamenti e revisioni delle fonti informative che riguardano gli anni 2014-2020.

Il conto dei beni e servizi ambientali, denominato anche conto delle ecoindustrie, misura la produzione, il valore aggiunto, le esportazioni e l’input di lavoro associati all’offerta di prodotti ambientali, ovvero di beni e servizi che servono (o il cui utilizzo serve) alla prevenzione, riduzione e eliminazione dell’inquinamento e di ogni altra forma di degrado ambientale (protezione dell’ambiente) o alla conservazione, mantenimento e tutela delle risorse naturali (gestione delle risorse).

Con questa diffusione, l’Istituto fornisce per la prima volta le stime della produzione, del valore aggiunto e dell’occupazione delle ecoindustrie per il totale dei settori dell’economia per gli anni 2018-2020. Tali serie includono stime relative al settore market, diffuso anche nel dettaglio, agli operatori non market (Pubblica amministrazione e Istituzioni sociali al servizio delle famiglie) e all’attività svolta in proprio da tutti gli operatori economici, per essere destinata al reimpiego nel processo produttivo (ad esempio attività di recupero di materiali da reimmettere nel processo di produzione) o al proprio consumo finale (ad esempio l’energia solare prodotta e consumata all’interno delle famiglie).

Il conto, elaborato secondo gli standard europei dei conti ambientali monetari, è coerente con i concetti e i princìpi dei conti nazionali (SEC 2010) e pertanto fornisce misure direttamente rapportabili agli aggregati macroeconomici quali Pil, produzione, esportazioni, input di lavoro.

