Conte: “La deadline del governo è mercoledì”

Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana, ha parlato di alcune questioni riguardanti il nuovo governo.

Giuseppe Conte, incaricato dal capo dello Stato di formare il nuovo governo, ha approfondito alcuni punti.

“L’ho dimostrato con i fatti che non sono un premier per tutte le stagioni, quando al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi concretamente mi è stata proposta una rinnovata stagione, l’ho rifiutata.

Definirmi M5s è inappropriato. Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro.

Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l’intero Paese” sottolinea Conte che precisa: ‘La deadline del governo è tra martedì e mercoledì’.

Per quanto riguarda la questione immigrazione si allontana dalla Lega: “Chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Detto questo, non sarebbe affatto saggio pensare che non occorra perseguire una politica seria, rigorosa sull’immigrazione”.