Conte e Mes, strategia politica?

Il prossimo Consiglio Europeo di fatto deve decidere su quanto formulato nell’ultimo Eurogruppo, è un vertice mirato ad approvare le misure economiche per fronteggiare il coronavirus

Il presidente del Consiglio, si è un po’ legato le mani con una serie di dichiarazioni, interviste, anche alla stampa straniera, durante le quali ha ribadito di volere gli eurobond ed ha espresso le perplessità riguardo al Mes, oggetto di critica da parte del M5s che sostiene si tratti dello strumento che ha portato la Troika in Grecia. Conte deve giocare su due tavoli: l’Italia può scegliere di non utilizzare il Mes, ma se non arrivano altre risorse, come si giustifica il fatto di non ricorrere a questo strumento? Si tratta solo di una questione politica o di necessità? Conte si trova quindi a un bivio: o fa lo statista o resta imbrigliato nelle logiche di partito. Forse, è il politico che rischia di più in questo Consiglio europeo, potrebbe uscirne fortificato, oppure venire risucchiato nelle “sabbie mobili” del Movimento 5 Stelle che, al momento, è molto spaccato.