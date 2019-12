Conte: bonus fino a 2 mila euro per pagamenti digitali

“Credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti fino a 2mila base come superbonus per i pagamenti digitali. Offriremo un ampio ventaglio di pagamenti digitalizzati”. Lo dice il premier Giuseppe Conte ospite di “diMartedì”, su La7.

“Non abbiamo introdotto pignoramenti. Non introduciamo nuove tasse. Se in 100 giorni abbiamo trovato 23 miliardi, in un anno quanto pensate che troveremo?”, dice il premier a DiMartedì ponendo l’accento sulla “lotta all’evasione che ci frutterà molto: il nostro tesoro, il tesoretto del Paese – spiega – è di 100 miliardi (la cifra che quota l’evasione in Italia, ndr). Ricaveremo molto da questa lotta. E da questo gruzzolo potremo destinare una parte per tagliare del 20, 30 fino al 50% le tasse. Non so se li recupereremo tutti ma questo è l’obiettivo”, conclude.