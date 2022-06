In questo difficile momento storico ed economico, sempre più imprese si trovano nella necessità di dover contare su un supporto di tipo giuridico in vari settori e spesso non sanno orientarsi nelle materie spinose legate ai contenziosi.

Per questo motivo, raccogliendo un’esigenza espressa da molti nostri associati, la CNA di Roma ha sottoscritto un accordo con lo studio del Prof. Avv. Andrea Longo per offrire consulenza in materia legale, societaria e tributaria.

Se ti occorre un supporto di tipo giuridico, compila il modulo in calce, sarai ricontattato per fissare un appuntamento con lo Studio Longo.

Lo Studio Longo esercita attività di consulenza nelle seguenti materie: