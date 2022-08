Consiglio regionale, approvati 27 ordini del giorno

Esaurita la discussione e le votazioni dei documenti collegati all’assestamento di bilancio.

05/08/2022

Il Consiglio regionale, nel corso di due sedute successive, ha approvato 27 ordini del giorno, collegati all’assestamento di Bilancio votato la scorsa settimana.

I primi 5, votati nella seduta del 3 agosto, riguardano la destinazione di risorse per la riqualificazione e la valorizzazione del centro carni di Roma, la tutela del benessere del cavo orale, attraverso un programma di prevenzione e l’impiego di odontoambulanze, la digitalizzazione in ambito sanitario, la destinazione di economie per consentire cure palliative, con accredito di tipo hospice, ai soggetti che operano nell’assistenza domiciliare integrata, l’asfaltatura e la realizzazione di guardrail su alcune strade nel Comune di Bellegra in provincia di Roma.

Dopo l’ultima votazione è stata accertata la mancanza del numero legale e la presidenza ha rinviato la discussione degli altri ordini del giorno.

Come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, nella seduta del 5 agosto è stata completata la discussione, con l’approvazione di altri 22 documenti di indirizzo alla Giunta regionale.

Riguardano:

la creazione del Museo del mare a Civitavecchia; opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi Ater nel comune di Guidonia; la destinazione di risorse alla riqualificazione della zona di attracco delle barche a Trevignano e la realizzazione di colonnine di ricarica per le barche elettriche; la realizzazione di progetti per garantire modelli sostenibili di produzione e consumo; l’ampliamento del depuratore delle acque ad Anguillara Sabazia; la promozione di prodotti sani in campo alimentare per la salute e il benessere della persona; l’asfaltatura, la riqualificazione e l’illuminazione di via della Macchia nel comune di Trevignano; la realizzazione di un parcheggio in via Trevignanese nel comune di Anguillara Sabazia; un progetto di riqualificazione e sostegno del frantoio oleario di Bellegra; la riqualificazione delle facciate nel centro storico di Civitella San Paolo; la promozione dell’agricoltura sostenibile valorizzando i prodotti a chilometro zero e la biodiversità; l’asfaltatura, la riqualificazione e l’illuminazione delle strade vicinali nel comune di Cervara di Roma; potatura e abbattimento di alberi pericolosi a Tivoli; interventi per la riqualificazione urbana e il recupero edilizio; la riapertura del reparto oncologico-pediatrico dell’Umberto I; l’inserimento della maculopatia degenerativa miopica senile nei livelli essenziali di assistenza; intervenire sul governo nazionale per realizzazione progetti sulla cefalea cronica; l’attivazione delle botteghe scuola; parcheggi gratuiti negli ospedali per i pazienti soggetti a terapie continuative; garanzia della possibilità di usufruire dell’anestesia epidurale per il parto in tutte le strutture della Asl di Latina; distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari agli anziani ultraottantenni in situazione di indigenza; la gratuità del farmaco “Pertuzumab” per le pazienti affette da carcinoma della mammella Her2 positivi; l’incremento del fondo a sostegno delle aziende colpite dalla moria del kiwi nella provincia di Latina.

A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio