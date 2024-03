Consiglio di Stato: Monfalcone Deve Garantire Luoghi per Preghiere

Accoglimento dell’Appello Cautelare

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli cautelari presentati dalle associazioni culturali islamiche Darus Salaam e Baitus Salat di Monfalcone. L’ordinanza impone all’Amministrazione di individuare siti alternativi per le preghiere entro 7 giorni.

Rispetto della Libertà Religiosa

Il contenzioso tra il Comune e le associazioni riguardava due immobili utilizzati per le preghiere, su cui era stata disposta la ripristinazione della destinazione d’uso. L’ordinanza sottolinea l’importanza di garantire ai credenti luoghi accessibili e dignitosi per l’esercizio della preghiera.

Tavolo di Confronto Entro 7 Giorni

La decisione del Consiglio di Stato sottolinea l’urgenza di un confronto costruttivo tra le parti interessate. Entro 7 giorni, un tavolo di confronto dovrà essere istituito per individuare soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti.

Promozione del Dialogo e della Collaborazione

L’ordinanza ribadisce l’importanza di un approccio collaborativo e trasparente tra l’Amministrazione e le associazioni islamiche. La reciproca collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto della libertà religiosa e l’integrazione sociale nella comunità di Monfalcone.

Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti religiosi e nella promozione della convivenza armoniosa e inclusiva nella società. L’Amministrazione è ora chiamata a rispondere in modo costruttivo per trovare soluzioni soddisfacenti per tutti i cittadini di Monfalcone.